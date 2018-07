Hermies : les médecins en sous-effectif

Le manque de médecins à la campagne est un problème majeur auquel l'Hexagone fait face. A Hermies, par exemple, un centre médical comptait quatre généralistes. Deux d'entre eux sont partis à la retraite. Malgré les recherches actives de l'établissement et le coup de pouce des élus locaux, leurs remplaçants sont très difficiles à trouver. Les médecins restants n'arrivent donc pas à absorber toute la patientèle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.