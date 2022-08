Heures pleines et heures creuses : cette offre est-elle rentable à tous les coups ?

La réponse est "non". Thierry Coiffier prévient : "Faites très attention, car mal utilisée, elle peut même vous coûter plus cher. Soixante millions de consommateurs l'a d'ailleurs très bien montré. En gros, ça ne sera rentable que si vous habitez dans un logement de plus 50 mètres carrés, chauffé totalement à l'électricité et surtout dans lequel vous arrivez à décaler au moins 50% de votre consommation la nuit". Voici d'autres offres efficaces disponibles : on pense d'abord à ces boîtiers connectés. Ils sont fournis gratuitement, ils sont très en vogue, ils se glissent facilement à côté de votre radiateur et ils permettent de gérer d'une manière très fine la consommation de ce dernier. Avec ce genre de boîtier, on peut attendre 15% d'économie. Un fournisseur d'énergie propose, lui, un bonus sur votre facture en cas de diminution de votre consommation, des tarifs moins chers le week-end. Évidemment, il faut comparer. Et pour cela, il y a un site qui est très utile, celui du médiateur de l'énergie :energie-mediateur.fr. T. COIFFIER