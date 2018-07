Hindeloopen, un village hollandais où règne une ambiance maritime

Dans notre série de la semaine du 30 juillet 2018, nous allons partir à la découverte de certaines villes européennes. Notre périple commence à Hindeloopen, aux Pays-Bas. Le village est accroché à la mer du Nord et quadrillé par des canaux. Le bateau y est le premier moyen de transport et la navigation coule dans les veines des habitants. L'histoire d'Hindeloopen est retracée par chacun de ses bâtiments. Découvrez en images le village et sa culture. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.