Votre histoire : à la découverte de Châteauneuf

Votre histoire emmène Anouchka Flieller à Châteauneuf, dans les Alpes-Maritimes. Un village qui fait la fierté de Jeannot Mancini, un retraité de 82 ans natif du coin. Il évoque sa région avec passion et la fait visiter à ses heures perdues, en passant par l'incontournable "Maison des objets oubliés" et les petites ruelles aux vieilles façades de maisons. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.