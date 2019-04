Votre histoire : à la découverte de la passion de Marcel

Comme chaque mardi, "Votre Histoire" part à la rencontre des Français. Cette semaine, nos correspondants ont fait un détour à Plomodiern, dans la Baie de Douarnenez, pour faire la connaissance de Marcel et son épouse Céline. Ce couple habite cette commune depuis près de 15 ans et fête cette année 2019 leur 49 ans de mariage. Ils ont tous deux grandi en Bretagne. Pendant son temps libre, Marcel s'adonne à ses passions, le bricolage et la photographie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.