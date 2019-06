Votre histoire : à la découverte de Scharrachbergheim

Les premières cerises annoncent leur saison à Scharrachbergheim. Le village, situé à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg, révèle un certain charme grâce aux maisons à colombages. Ce style de corps de ferme du 18ème siècle est typique du lieu. Angèle Wenner, une habitante du village a été séduite et y vit depuis 40 ans. Elle est engagée dans une vie associative et est passionnée de confitures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.