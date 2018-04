Votre histoire : à la rencontre d'Anne et Joël, des habitants de Plougrescant

Dans cette nouvelle édition de "Votre histoire", direction Plougrescant à la rencontre d'Anne et Joël, des retraités de l'Éducation nationale. Âgés de 70 ans, tous deux habitent dans une ferme appartenant à la famille depuis 1918. Les générations précédentes étaient des agriculteurs. Ils nous racontent leur histoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.