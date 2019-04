Votre histoire : à la rencontre de Charles Dubois

Comme chaque mardi, "Votre Histoire" part à la rencontre des Français. Cette semaine, nos correspondants ont fait un détour à Saint-Jans-Cappel pour faire la connaissance de Charles Dubois. Inspecteur pédagogique dans l'éducation nationale, il a beaucoup voyagé pour son travail. Outre sa carrière, ce sont le plein air, les planches à voile et le VTT qui le caractérisent. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.