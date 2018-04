Votre histoire : à la rencontre de Claude et Viviane, des habitants de Saulny

Dans cette nouvelle édition de "Votre histoire", nous nous sommes rendus à Saulny à la rencontre de Claude et Viviane, un couple avec une histoire d'amour atypique. Les deux amoureux se connaissent depuis l'enfance et allaient à l'école ensemble. Des années plus tard, ils se sont mariés et ont formé une grande famille unie de trois enfants et de neuf petits-enfants. Plus de détails en image. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/04/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.