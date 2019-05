Votre histoire : à la rencontre de David, écrivain et maquettiste pour l'édition

Comme chaque mardi, "Votre Histoire" part à la rencontre des Français. Ce 28 mai 2019, nos correspondants ont fait un détour à Saint-Léger-Magnazeix dans le département de la Haute-Vienne. Le village compte moins de 500 habitants. Parmi eux, un couple qui a quitté la région parisienne pour acheter une maison dans cet endroit paisible il y a 21 ans. Passionné de la littérature, David possède une grande bibliothèque et une sélection de livres qu'il a maquettés. De son côté, Carole qui était professeur de piano s'est reconvertie dans l'élevage de chiens de race. Chacun s'adonne à ses occupations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.