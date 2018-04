Votre histoire : à la rencontre de Jala, une habitante de Case-Pilote

Dans cette nouvelle édition de "Votre histoire", direction la Martinique à la rencontre de Jala, une Martiniquaise passionnée par la préservation de son patrimoine antillais-caribéen. Âgée de 65 ans, elle a à son actif plus d'une quinzaine d'ouvrages. Elle a également sa propre maison d'édition. Depuis qu'elle a découvert l'univers de la marionnette, Jala ne cesse d'émerveiller les enfants de Case-Pilote. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.