Votre Histoire : à la rencontre de Pascal à Rigny-Ussé

Dans cette nouvelle édition de "Votre Histoire", nos correspondants ont fait un détour à Rigny-Ussé à 40 kilomètres de Tours, pour faire la connaissance de Pascal. Ce dernier vient d'une famille de limonadier. Après une carrière à la SNCF et une vie de citadin, il a reçu un bateau comme cadeau de départ à la retraite. Depuis 17 ans, il a construit son histoire à Rigny-Ussé. Il nous partage ses souvenirs de famille, son amour pour la pêche et ses moments de convivialité entre amis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.