Votre histoire : à la rencontre de Régine à Sainte Radegonde

La fléchette sur la carte nous a menés à soixante kilomètres de Bordeaux, à Sainte Radegonde. Régine, une retraitée âgée de 82 ans nous raconte son histoire. Ancienne institutrice, elle nous montre sa photo de classe à l'époque où elle allait encore à l'école. Les anciens camarades de classe se voient encore régulièrement. Lors de ces rencontres et plongés des années en arrière autour d'une table conviviale, ils se racontent les mêmes souvenirs. Son plus grand regret est que ces moments de convivialité et de "vrai contact humain" aient disparu de nos jours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.