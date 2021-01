Le froid dans les Alpes-de-Haute-Provence

Au cœur des Alpes-de-Haute-Provence, la nuit a été très froide et la nature se réveille gelée ce jeudi matin. Dans le village de Valernes, la neige tombée il y a quelques jours n'est pas prête de fondre, pour le plus grand plaisir des habitants. Certains en profitent pour faire une balade, tandis que d'autres se préoccupent de leur voiture qui ne démarre plus. Un peu plus loin, à Sisteron, il fait -4° C ce jeudi matin et la citadelle perchée n'a pas l'habitude de ce grand froid. "Cela fait très longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de température", s'exclame une habitante. En tout cas, pour affronter ce froid glacial à l'extérieur, il faut ressortir les vêtements d'hiver dans les placards. "On est toujours dans l'esprit de l'hiver et c'est le moment de sortir tous les équipements", conseille une autre. Certains s'offrent un bain au soleil entre amis pour boire du café. De quoi prendre des forces pour tenir toute la journée. Les rayons du soleil vont réchauffer la vallée de Sisteron où des températures de 3 °C sont attendues cet après-midi.