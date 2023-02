Hiver : difficile de trouver un chauffagiste

Il arrive chez les gens comme un sauveur. Chez cette dame, c'est la chaudière qui se montre capricieuse. La panne est vite identifiée. "Vous avez un problème d'échange au niveau de la chaudière", explique Éric Lhuillier, chauffagiste. Depuis quelques jours, ce genre d'incident se multiplie. La chute brutale des températures de ce mois de janvier malmène les chaudières et les pompes à chaleur. Résultat pour ce technicien, des journées à rallonge et une dizaine d'interventions chaque jour. Côté client, pour décrocher un rendez-vous, il faut avoir de la patience. Dans l'agglomération toulousaine, les plombiers chauffagistes sont débordés. La hausse de l'activité est directement liée à la baisse des températures. Le carnet de rendez-vous est rempli jusqu'au mois de mars et il faut caser les urgences entre deux interventions déjà programmées. L'autre difficulté, c'est l'approvisionnement en pièces détachées. La production n'a repris que très partiellement depuis le Covid. Dans l'Hexagone, on compte 60 000 artisans dans le secteur du chauffage. D'ici 2030, le besoin en main-d'œuvre devrait doubler. TF1 | Reportage P. Michel, M. Larradet