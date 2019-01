Hiver : les Lorrains ont retrouvé un temps sec et ensoleillé

L'hiver s'est enfin installé. A Commercy dans la Meuse, les bonnets et les manteaux sont de sortie. Si les températures ne dépassent pas les -5°C, les habitants ne s'en plaignent pas. Pour cause, le soleil est bien présent. Sur le marché, les commerçants proposent des produits locaux idéals pour préparer de bons plats chauds. La vague de froid qui frappe la région du Grand Est devrait durer une semaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.