Hiver : on se réchauffe comme on peut en Normandie

À Villers-Bocage, le gel a recouvert la campagne normande. Dès le réveil, le climat environnant laisse place à la fraîcheur. Les commerçants ont leurs petites astuces pour éviter de grelotter et les étals ont également droit à l'épaisse couverture. Entre les cafés, les repas chauds ou rester à l'abri du froid chez soi, l'important est de trouver du tonus pour affronter ce début d'hiver. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.