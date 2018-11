Hiver : les Restos du cœur en campagne

La campagne hivernale va commencer le 27 novembre 2018 pour les Restos du cœur. Beaucoup de gens viennent s'y inscrire chaque année. Plus de 800 000 personnes ont bénéficié de cette aide l'hiver précédent. À Angers, dans le Maine-et-Loire, la demande d'aide alimentaire va augmenter de 20%. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.