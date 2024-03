Hokkaido, l'île glacée du Japon

La petite Sibérie au Japon. Voici comment ceux qui la connaissent, surnomment Hokkaido. Un territoire de volcans et de lacs où la banquise s'invite chaque hiver. Mais avant d'espérer la rencontrer tout au nord de l'île, nous avons rendez-vous beaucoup plus bas dans le parc national Akan, joyau d'Hokkaido, avec un Français qui vit ici. Frédéric Bastide est guide nature. Il nous emmène vers le lac Mashu et sa caldeira. Même si la glace est présente sur les arbres, les lacs ne sont pas totalement gelés. La neige, elle est bien là, plus d'un mètre de hauteur. La poudreuse d'Hokkaido est réputée dans le monde entier. Durant des milliers d'années, l'activité volcanique a façonné ces paysages en créant plusieurs lacs. D'abord, il y a le lac Kussharo créé, il y a 150 000 ans puis le plus jeune, le lac Mashu. Une nature préservée notamment, car la deuxième plus grande île du pays est aussi la moins peuplée. Les Japonais ne se sont intéressés que tardivement à cette partie de leur territoire. TF1 | Reportage L.Huré, F. Larrey, S. Fargeot