Hold-up : un fourgon attaqué en plein jour près de Lyon

Ceux qui filment ces images viennent d'assister à un braquage, à une attaque commando. Il est huit heures ce mardi matin lorsque deux voitures, une blanche à l'arrière et une noire à l'avant, prennent en tenaille une camionnette. Selon des témoins, cinq hommes cagoulés et armés en descendent. En quelques secondes, ils braquent le fourgon. "Ils ont pris les cartons, mais ça a duré 40 secondes, (...) à une vitesse impressionnante" ; "ils étaient très, très agressifs", rapportent des témoins. Quelle est la nature de leur butin ? Que transportait cette camionnette ? Il est trop tôt pour le dire. Le véhicule banalisé était sécurisé et renforcé spécialement pour le transport d'objets de valeur. Selon le maire de la commune, il sortait d'un atelier de joaillerie. Dans l'attaque, il n'y a eu aucun blessé. Le mode opératoire relève du grand banditisme. Les braqueurs sont toujours en fuite. Des enquêteurs spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée sont en charge de l'affaire. TF1 | Reportage F. de Juvigny, S. Agi, G. Windrestin, C. Bruere