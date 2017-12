Le homard breton est un mets très prisé pour les fêtes de fin d'année

Après quinze jours en mer, c'est le grand retour de pêche pour le bateau l'Etoile du Berger, des tonnes de crustacés trés appréciés sont remontés. Les pécheurs ont récolté 200 tonnes de homard pour fin 2017. Ces derniers sont vendus à la grande distribution : aux poissonniers, aux grossistes et aux restaurateurs. A Saint-Pol-de-Léon, le chef étoilé Jérémie Le Calvez, prépare le homard au bouillon vanillé et légumes racines, la cuisson prend seulement une quarantaine de seconde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.