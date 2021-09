Hommage à Belmondo : Zuydcoote affiche son amour pour l'acteur

Lucienne, 91 ans, jouait aux côtés de Bébel dans le film "Week-end à Zuydcoote" en 1964. Elle se souvient des anecdotes du tournage comme si c'était hier. Sa disparition est un crève-cœur, mais ce qu'elle retiendra surtout de lui, c'est sa générosité. "Il allait dans un café et il offrait une tournée générale à tout le monde", témoigne-t-elle. À Zuydcoote, sur les murs de la ville, le visage de Jean-Paul Belmondo s'affiche un peu partout. Ce mardi matin, les habitants tenaient à lui rendre un hommage. "Je l'adorais à un tel point que mes enfants se moquaient de moi, tellement je l'adorais", lance l'un d'eux. Dans la salle communale, quelques minutes après l'annonce de sa mort, l'équipe municipale n'a pas hésité à ressortir toutes les affiches du film. Un peu plus loin, sur la plage, plusieurs scènes du film retraçant l'opération Dynamo ont été jouées et ça attire chaque année beaucoup de visiteurs. Un souvenir, des anecdotes, des émotions ... voilà ce que retiennent encore de Belmondo les habitants de Zuydcoote et sa région.