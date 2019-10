Hommage à Jacques Chirac : des Français émus devant la sépulture de l'ancien président

Le 30 septembre 2019, après une cérémonie solennelle d'hommage, Jacques Chirac a été inhumé dans l'intimité familiale au cimetière du Montparnasse. Au lendemain de la cérémonie, des centaines d'anonymes sont venus se recueillir sur la tombe de l'ancien président. Certains y ont déposé des fleurs et des poèmes. Et c'est avec émotions qu'ils ont découvert une sépulture sobre et modeste, à l'image de cet homme qui aura accompagné les Français durant de longues années. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.