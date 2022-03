Hommage à Jean-Pierre Pernaut : le journal qui a changé les codes

Lorsqu'il avait présenté son permier journal du 13 heures le 22 férvier 1988, Jean-Pierre Pernaut était bien décidé à imposer sa pâte. "Ça m'énervait que les journaux télévisés ne soient que parisiens et institutionnels", avait-il expliqué. Le ton était donné : plus de Paris, mais de la région et plus d'interviews d'hommes politiques, on fait parler les gens. À l'époque, c'était un choc culturel. Le plus de Jean-Pierre Pernaut, c'était sa spontanéité. Il partageait avec les gens non seulement l'information, mais aussi l'émotion. Dans la forme aussi, il cassait les codes. Il préférait être debout que derrière un bureau. Les reportages, qui parlent des régions, mettent en avant les belles images. Depuis, on attendait quelque chose qui était gommée avant : les accents. Certains ont pu traiter dans le passé son journal de ringard, mais ils ont vite dû se taire face au succès phénoménal de ce journal proche des gens. La proximité, c'était ça la recette de Jean-Pierre Pernaut. Aujourd'hui, les Français pleurent un homme qui avait su rentrer chez eux, comme aucun journaliste ne l'avait fait avant lui. TF1 | Reportage C. Chapel, M. Izard