Hommage à Jean-Pierre Pernaut : le lien avec les correspondants historiques

"L’une des grandes folies de Jean-Pierre, c’était de créer ce réseau de correspondants", confie Guénaëlle Théaud. L’ancienne correspondante de TF1 à Brest (Finistère) raconte sa collaboration avec le présentateur phare du 13H : "On travaillait dans les communes, dans les grandes villes, mais aussi dans les campagnes. On allait chez les gens, dans les hameaux, dans les villages. On allait même dans les campings, les caravanes pour raconter les vacances, raconter le quotidien des personnes". Elle évoque également son bonheur et sa fierté d'avoir participé à tout ça. "Merci, merci pour tout ce qu’il a fait pour nous. Et puis, je crois qu’il a toujours été le père de famille, en fait, Jean-Pierre", conclut-elle Ils sont nombreux à s’exprimer. De Jean-Marie Deleau à Lyon (Rhône) à Jean-François Garcia à Montpellier (Hérault), en passant par Gabriel Natta à Nice (Alpes-Maritimes) et Sylvain Dhollande à Toulouse (Haute-Garonne), tous lui ont rendu hommage. Entre admiration, émotion et fierté, chacun d’entre eux garde un souvenir intarissable de Jean-Pierre Pernaut. TF1 | Reportage O. Santicchi