Hommage à Jean-Pierre Pernaut : les grands moments d’information

Jean-Pierre Pernaut avait le sens de l’actualité, du plus petit événement dans une région, jusqu’au spécial. C'est le cas du direct de Tchernobyl, de Manhattan, du lendemain du 11 septembre ou de la catastrophe d’AZF à Toulouse (Haute-Garonne). Face à ces événements, il n’hésitait pas à délocaliser son JT. Partagé l’actualité avec les Français, avec les Nîmois en 1988 frappés par terribles inondations. Être en direct, même si ce jour-là l’horloge avait un moment contredis. Jean-Pierre vibrait au sein de l’info, notamment lorsqu’elle était sportive et victorieuse. Un jour du juillet 1998, il touche la coupe du monde et réalise un rêve de gosse. Il était un homme de terrain. Plus d’une centaine d’éditions en extérieur dont sa couverture à Tchernobyl, quatre ans après la catastrophe. Première équipe occidentale à pénétrer dans la zone interdite et de son propre aveu l’un des épisodes les plus marquants de sa carrière. De Tchernobyl à Manhattan, ce dernier voulait être auprès de ce que l’actualité avait touché. TF1 | Reportage S.Pinatel, C. Marchand, T.Gippet