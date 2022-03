Hommage à Jean-Pierre Pernaut : SOS Villages pour sauver le commerce de proximité

À Selles-Saint-Denis (Loir-et-Cher), SOS Villages a permis de sauver deux commerces : la boucherie il y a dix ans, puis l'épicerie en 2020. Jean-Pierre Pernaut a joué un rôle déterminant pour François Potel et ses clients. "Si on n'a pas vu en reportage, on ne serait peut-être pas venu rouvrir la boucherie. Ça a changé notre vie", confie le boucher. Une reconnaissance que partagent Coralie Delobel et son mari. C'est un peu grâce à Jean-Pierre qu'ils sont venus du Nord pour reprendre une épicerie en Sologne. "C'est quand même lui qui est à l'origine de SOS Villages. Il a fait beaucoup de choses pour beaucoup de gens. C'est un homme avec un grand cœur. Ça se voyait", lance-t-elle. Avec ses milliers d'annonces et ses reportages du 13h, SOS Villages rappelle l'importance des commerces de proximité. A Luzillé (Indre-et-Loire), l'opération a permis de sauver le dernier commerce de la commune. Rémy Bertault a repris l'hôtel-bar-restaurant-épicerie il y a un peu plus de deux ans. Des histoires avant tout humaines que Jean-Pierre aimait raconter dans son journal du 13h. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schely