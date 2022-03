Hommage à Jean-Pierre Pernaut : un homme de passions

C’était son autre adrénaline. Agrippé au volant, il adorait piloter, malgré de petites péripéties. L’automobile, il en parlait surtout dans ses JT. La voiture pour Jean-Pierre signifiait aussi les coups de gueule contre les 80 km/h notamment. Son autre passion était le théâtre. Jean-Pierre et sa femme avaient écrit deux pièces ensemble et découvert un monde fascinant. "A la télévision, on est dans un studio, on ne voit pas le public alors qu’au théâtre, on est sur scène, on voit les réactions, chaque soir est différent. C’est pour cela qu’on appelle ça du spectacle vivant, et j’adore ça", avouait-il pendant un journal. Mais sa plus grande passion le ramenait toujours vers une autre scène. À l’aise partout, avec tout le monde et notamment ses Miss France. "Jean-Pierre, c’était le plus beau souvenir qu’on ait sur un plateau de télévision, parce que c’était quelqu’un de bienveillant", témoigne Sylvie Tellier, directrice générale de la société Miss France. TF1 | Reportage D. Piereschi, C. Marchand, L. Renault