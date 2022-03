Hommage à Jean-Pierre Pernaut : un journal au service public

Pour Jean-Pierre Pernaut, le journal devrait être participatif. Il avait cette capacité formidable d'emmener avec lui les téléspectateurs et de les inviter à soutenir leur reportage préféré. Il voulait rendre fiers les habitants de l'Hexagone tout entier en les incitant, par exemple, à élire le plus beau marché de France. Impliquer son public, mais aussi le soutenir et l'aider, pour sauver les commerces en milieu rural. "Il faut absolument que ça reste, que quelqu'un reprenne", "ça permet que tout le monde puisse voir notre annonce dans la France entière", lancent certains. En un peu plus de dix ans, l'opération SOS Villages aurait permis de sauver des centaines de commerces et donc des emplois. Par ailleurs, Jean-Pierre Pernaut avait lancé dans son journal l'opération "La semaine pour l'emploi", avec la volonté de mettre en relation des candidats et des recruteurs. Il ne faisait pas que raconter l'actualité. Il agissait concrètement et s'impliquait directement au cœur des villages. TF1 | Reportage C. Abel, C. Marchand