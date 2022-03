Hommage à Jean-Pierre Pernaut : un journal pour toutes les générations

Le présentateur du 13h Jean-Pierre Pernaut a marqué toutes les générations. Les jeunes, eux, ont d'ailleurs l'impression de le connaître depuis toujours. "C'est la référence du JT pour tous les jeunes. On a grandi avec lui, il était dans notre télé à tous. Je pense que même les jeunes vont être marqués par sa disparition", confie l'une d'entre eux. Pour Martin, 20 ans, Jean-Pierre Pernaut était un repère. Celui qu'on écoute avec admiration. Sa personnalité, son caractère parfois bien trempé ont marqué les esprits. Jean-Pierre Pernaut était comme tout le monde et cela faisait du bien. Le présentateur avait gagné le cœur des jeunes. Dans les rues de Montpellier ce jeudi matin, tous ont une anecdote ou un souvenir à raconter. Après 33 ans, de journaux télévisés, il était pour certains toujours le même. Et pour des décennies encore, le visage de Jean-Pierre PErnaut restera graver dans le cœur des Français. TF1 | Reportage A. Bacot, A. Delabre