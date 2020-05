Hommage à Michel Piccoli, décédé à l'âge de 94 ans

Michel Piccoli a tourné avec les plus grands comme Brigitte Bardot, Jean Rochefort ou encore Jean-Paul Belmondo. Sur le tournage de "Les Choses de la vie" de Claude Sautet, l'acteur était au sommet de son art aux côtés de Romy Schneider. Son enthousiasme faisait de lui un acteur à part. Éternel quadragénaire, il était également ombrageux, scénique, parfois brutal, toujours séducteur, mais sans concessions avec les femmes. Retour sur son immense carrière.