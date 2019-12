Hommage aux militaires tués au Mali : une cérémonie officielle dans la cour des Invalides

L'éloge funèbre en l'honneur des treize soldats tués au Mali sera prononcé par Emmanuel Macron lors d'une cérémonie publique dans la cour des Invalides. Les militaires décédés recevront la légion d'honneur à titre posthume. À part les familles des victimes, près de 2 500 personnes y sont attendues dont Nicolas Sarkozy, François Hollande et aussi le président malien. Les quatre maires des communes endeuillées seront également présents accompagnés par des collégiens. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.