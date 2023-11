Hommage aux Poilus : ils replongent dans les tranchées

Ces Poilus surveillent l'ennemi comme pendant la Première Guerre mondiale. Au cœur du champ de bataille de Verdun, voici une reconstitution de tranchée. Une sirène donne même l'alerte. Le grand-oncle de ce Luxembourgeois y a combattu, engagé dans la légion étrangère de l'armée française. "Il est mort à 21 ans. Il n'a pas connu la vie", rapporte Thomas Flamant. Ici, de violents combats ont eu lieu entre avril 1916 et août 1917. Partout, un sentiment domine, la mort qui est omniprésente. C'est un passé à transmettre pour ce passionné d'histoire qui a recréé cette tranchée. "Verdun reste quand même le symbole de la Première Guerre mondiale", confie David Amberg, président de l'association "La tranchée de Chattancourt". Les soldats devaient affronter le froid, les poux et les punaises. Certains dormaient dans ces cages pour se protéger des rats. "Ça permet de se projeter", explique une visiteuse. À la nuit tombée, il faut s'éclairer à la lanterne et à la bougie, comme une immersion au cœur de la Grande guerre. TF1 | Reportage N. Ly, V. Ruckly