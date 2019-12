Hommage aux soldats tués au Mali : des centaines de personnes ont répondu présentes à Paris

L'hommage national aux treize soldats tués dans un crash d'hélicoptères au Mali a lieu ce 2 décembre 2019. Avant la cérémonie aux Invalides, des soldats, des anciens combattants et des anonymes ont pu saluer le cortège funéraire lors de son passage sur le pont Alexandre III. Pour eux, rendre hommage à ces soldats morts au combat était une évidence, une manière de les remercier pour leur engagement. Sur place, l'émotion était immense, particulièrement chez les familles endeuillées et les frères d'armes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.