Hommage aux victimes des attaques de Trèbes : Edouard Philippe aux côtés des familles

Au lendemain de l'hommage émouvant au colonel Arnaud Beltrame, un dépôt de roses blanches dans un silence déchirant a marqué la cérémonie en l'honneur de Christian Medves, Hervé Sosna et Jean Mazières, les trois autres victimes des attentats de Trèbes. Six jours après les faits, Edouard Philippe accompagné de deux ministres sont venus réconforter les familles des victimes. Les cérémonies religieuses se sont ensuite déroulées en toute intimité sans officiel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/03/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.