Hommage aux victimes de l'attentat de Nice : 86 faisceaux lumineux dans le ciel

Bruno Razafitrimo a perdu sa femme dans l'attentat de Nice il y a cinq ans. Assister à un concert avec ses enfants en ce jour d'anniversaire lui permet d'alléger cette journée. "On le vit avec émotion bien sûr. La vie continue aussi et le concert, c'est un apaisement", a-t-il confié. Dans le public, il y a des victimes et des Niçois, venus rendre hommage et célébrer la vie. "C'est symbolique de rendre hommage à ces gens, non pas en arrêtant toute fête. En pensant à eux en écoutant de la musique", confie un spectateur. Au fil du concert, il y a eu des moments de joie, de danse, mais aussi de partage. Revenir malgré tout sur la promenade des Anglais, pour voir à 22 heures 34, l'heure du drame, 86 faisceaux lumineux s'élever en souvenir des 86 victimes. "Je ressens encore aujourd'hui le ressenti que j'avais ce 14 juillet 2016", témoigne une Niçoise. Si les faisceaux n'illuminent le ciel de Nice qu'une fois par an, la mémoire des victimes, elle, reste présente au quotidien sur les lieux.