Les hommages se succèdent après la mort de Johnny Hallyday

Les réactions pleuvent à l'annonce de la disparition de Johnny Hallyday. A l'instar d'Emmanuel Macron, plusieurs personnalités politiques ont réagi à sa mort. Ses enfants David Hallyday et Laura Smet ont exprimé leur douleur face à la perte de leur père. "Comme toute la France, mon cœur est brisé" a déclaré Sylvie Vartan, sa première épouse.