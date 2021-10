Hôpital : 20% de lits fermés faute de soignants

C'est une situation inédite qui inquiète. Dans un hôpital de Nancy (Meurthe-et-Moselle), dans le service de neurochirurgie, quatre chambres sur douze sont aujourd'hui fermées alors que des malades attendent. En cause, le manque d'infirmiers. "Ils ne sont plus assez pour assurer les plannings de jour et de nuit. Psychologiquement, de se dire qu'on va devoir refuser des patients, de faire certains tris ou de réorganiser la filière, c'est dramatique pour nous", confie le Dr Lisa Humbertjean. L'hôpital est prêt à embaucher : 60 postes paramédicaux sont proposés actuellement. Mais il n'y a pas de candidat. Et comme il faut trois ans pour former des infirmiers par exemple, les services vont encore devoir s'adapter dans l'urgence. Sans compter que les services médicaux ne sont pas les seuls concernés par ce manque de personnel. Les agents de bionettoyage seraient également en sous-effectif au CHU de Nancy. Aujourd'hui, l'hôpital compterait pourtant près de 10 000 salariés, mais avec une activité qui ne cesse d'augmenter.