Hôpital de Creil : une centaine de soignants auraient été en contact avec le patient décédé du coronavirus

Le premier décès français du coronavirus était un enseignant. Il aurait été hospitalisé dans le service de Creil. L'enquête sur le parcours de ce patient avance et l'hôpital aurait identifié une centaine de soignants qui ont été en contact direct ou indirect avec le malade. On leur a demandé de rester chez eux, de limiter leur contact avec leurs proches et de surveiller leur température. Le service de réanimation de Creil a également été fermé pour au moins quatorze jours.