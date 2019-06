Hôpital de Lons-le-Saunier : 90% des soignants sont en grève

Dans le centre hospitalier de Lons-le-Saunier, dans le Jura, près de 90% du personnel soignant sont en grève. Ils dénoncent des conditions de travail dégradées. Depuis près de six mois, on ne compte plus que trois urgentistes pour 140 patients par jour. Pour faire face au manque de personnel, quatorze professionnels de santé en congé ont été réquisitionnés pour le week-end prolongé de l'Ascension. Le même dispositif sera adopté pour la Pentecôte. Une situation qui inquiète les patients. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.