Hôpital de Saint-Calais : le service d'urgences menacé de fermeture

Où aller s'il n'y a plus de service d'urgences ? Voilà l'actuelle préoccupation des habitants de Saint-Calais, dans la Sarthe. En raison du manque de médecins dans les autres services de l'hôpital, le fonctionnement des urgences se retrouve menacé. En effet, la direction a décidé de fermer des lits dans les services et si nécessaire, le service d'urgence. Toutefois, les soignants et les habitants se mobilisent pour que cette situation ne se produise pas. En tout, 40 000 personnes sont concernées par cette décision.