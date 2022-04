Hôpital d’Orléans : 90% des soignants en arrêt maladie

C'est du jamais-vu, 90% des soignants des urgences sont en arrêt maladie. Ici, le service est fermé, sauf pour les urgences vitales. Deux aides-soignants sont en arrêt. Ils dénoncent une saturation dangereuse des urgences. Ils veulent alerter sur une situation qu'ils ne supportent plus. Dans le département du Loiret, c'est le grand désert médical. Un quart des patients n'a pas de médecin traitant, une situation qui engorge les urgences de l'hôpital. "De plus en plus souvent, il y a 50 patients qui ont dormi aux urgences, faute de lits disponibles pour eux dans l'établissement", explique le Dr Mathieu Lacroix. Un système d'autant plus engorgé, qu'il n'y a pas suffisamment de lits en aval dans les services d'hospitalisation. Un homme, par exemple, a vécu la situation aux urgences. "On était dans le couloir, on se déshabille dans le couloir, on nous amène un paravent pour se déshabiller. Après, le paravent va à côté", témoigne-t-il. Les urgences pédiatriques, elles, ne sont pas concernées. Les autres patients se dirigent vers les cliniques privées ou les hôpitaux de Tours et de Blois, à plus de 60 kilomètres d'ici. TF1 | Reportage G. Bellec, C. Casanova