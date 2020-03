Hôpital militaire : le point sur la situation à Mulhouse

À Mulhouse, l'hôpital militaire pourra accueillir une trentaine de malades à son ouverture. Après le montage des équipements de ce week-end, les équipes médicales de l'armée sont en train de faire des tests techniques et médicaux. Si tout fonctionne bien, l'hôpital pourra s'ouvrir dès ce lundi après-midi. En revanche, si les conditions ne sont pas remplies, l'établissement ne sera opérationnel que demain matin.