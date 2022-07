Hôpital : un numéro unique pour soulager les urgences

Ce système pourrait être la solution pour désengorger les urgences. Des milliers d'appels arrivent sur la plateforme de régulation du SAMU au centre hospitalier de Lille chaque jour. Il y a des urgences, mais pas seulement. Le régulateur renvoie l'appel vert un médecin libéral. C'est une expérimentation qui se déroule quand la personne ne relève pas des urgences et que son médecin traitant n'est pas disponible. Dans le Nord, 200 médecins généralistes libèrent ainsi des créneaux pour ce type de besoin. A Saint-Saulve notamment, le docteur Aurore Bansard en fait partie. Elle reçoit Melina, seize mois, et sa mère. Leur médecin traitant est absent ; le "15" leur a trouvé ce rendez-vous. Pour le docteur Bansard, qui vient d'ouvrir son cabinet, rejoindre ce système était une évidence, tant le manque de médecins est criant. Dans la commune, beaucoup n'ont plus de médecin traitant. Quant aux spécialistes, trouver un rendez-vous est quasi impossible. Les appels sont incessants à la régulation du SAMU. Parmi eux, 30% environ relèvent de la médecine libérale. Ce système, expérimenté dans le Nord, pourrait être généralisé dans tout l'Hexagone. TF1 | Reportage G. Bellec, S. Humblot