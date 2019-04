Hôpitaux de Paris : les services d'urgence sont en grève

A Paris, le personnel des urgences dénonce des conditions de travail déplorables et réclame davantage de moyens pour assurer sa sécurité. Les aides-soignants disent venir au travail la peur au ventre car certains patients sont violents. Ils demandent également le recrutement de personnel supplémentaire pour gérer le flux de malades, qui augmente continuellement. Une grève illimitée a été lancée dans les hôpitaux parisiens et le mouvement pourrait s'étendre dans d'autres régions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.