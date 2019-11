Hôpitaux : les mesures annoncées peinent à satisfaire le personnel de santé

Le gouvernement a annoncé une série de mesures d'urgence pour répondre au mouvement social de l'hôpital public. Il est à noter que les aides soignants français figurent parmi les moins bien rémunérés en Europe. La ministre de la Santé leur propose une prime mensuelle de 100 euros net. Le personnel précise que d'autres besoins sont urgents dans les hôpitaux. Alors que la fréquentation des urgences ne cesse d'augmenter, il leur faut plus de bras. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.