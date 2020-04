Hôpitaux : les personnels techniques mobilisés pour lutter contre le coronavirus

La blanchisserie s'impose comme un lieu stratégique pour les hôpitaux. Au CHU de Limoges (Haute-Vienne), 8 000 tenues y sont nettoyées chaque jour pour permettre au personnel soignant de se changer autant que nécessaire. Les agents d'entretien jouent également un rôle crucial pour désinfecter les points de contact potentiels avec le Covid-19. Quant aux agents de restauration, ils se chargent du stockage de la nourriture et du dispatching des dons aux personnels soignants.