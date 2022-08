Hopitaux : pourquoi sont-ils victimes de cyberattaques ?

A l'hôpital de Corbeil-Essonnes (Essonne), la crainte est de devoir reporter des rendez-vous ou des opérations. Les pirates demandent une rançon de dix millions d'euros que les autorités françaises, par principe, se refusent à payer. Selon Franck Banizette, ils vont "avoir de gros impacts notamment sur la chirurgie, car si le laboratoire ne fonctionne plus, ça va être très compliqué". Depuis trois ans, les cyberattaques se multiplient. "Les hôpitaux sont une cible pour les criminels, parce que l'activité y est critique. Il faut que le système fonctionne tout le temps. Les cybercriminels pensent qu'en attaquant un hôpital, ce côté d'urgence amènera peut-être plus facilement au paiement d'une rançon", explique Gérôme Billois, expert en cybercriminalité. En février 2021 à Dax (Landes), les ordinateurs et le matériel de radiothérapie étaient à l'arrêt. Il a fallu plus de quatre mois et 2 400 000 euros pour résoudre le problème. En avril 2022, c'est l'hôpital de Verdun (Meuse) qui avait dû se mettre en confinement numérique. Notons que ces attaques visent aussi à récupérer les données personnels des patients pour les monnayer. TF1 | Reportage M. Izard, V. Dietsch