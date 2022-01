Hôpitaux saturés : le ras-le-bol des soignants

Dans le service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital de la Timone, de nombreux lits sont vides. Les chambres sont fermées. Au grand désespoir du Pr Jean-Luc Jouve, président de la commission médicale d'établissements - AP-HM. Seuls les enfants ayant une urgence chirurgicale sont pris en charge. L'hôpital est saturé. Plus de 70% des opérations ont été déprogrammées dans les hôpitaux publics de Marseille. Cela pour faire face à l'augmentation des hospitalisations liées au Covid. Mais les médecins sont inquiets pour les prochaines semaines. Aussi, 700 d'entre eux lancent un appel à l'aide au Marseillais pour les convaincre de se vacciner. À l'hôpital Nord, dans le service de médecine intensive et réanimation, les quatorze box sont tous occupés. Avec un constat lassant pour les soignants. Huit patients sur dix n'ont pas reçu les 3 doses de vaccin. Moins de 70% des Marseillais sont vaccinés. C'est bien en dessous de la moyenne nationale. Avec un taux d'incidences à plus de 1 600 à Marseille, les médecins craignent une saturation des hôpitaux encore plus importante dans les prochaines semaines. TF1 | Reportage P. Lefrançois P. Fontalba