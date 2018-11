Horloge comtoise, une gardienne du temps

À Bellefontaine, dans le Jura, les horloges comtoises sont des répliques miniatures des horloges d'églises. René Bejannin et son fils sont les derniers héritiers de ce savoir-faire local. Dans leurs ateliers familiaux, chaque pièce était entièrement fabriquée à la main. Grâce à des générations d'horlogers, ces objets d'exceptions ont survécu à travers le temps et sont devenus populaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.